Gobble Dash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkan Gobble Dash, zorlu bölümleri geçmek için mücadele ettiğiniz bir oyundur. Eski zamanlardan beri oynadığımız klasik yılan oyununun daha zevkli ve sürükleyici bir sürümü olarak nitelendirebileceğim Gobble Dash oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Reflekslerinizi sınamak için oynayabileceğinizi düşündüğüm Gobble Dash oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Gobble Dash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.