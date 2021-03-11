App Store’da en çok oynanan top oyunu Google Play’de! Going Balls, sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçen Going Balls, fizik tabanlı beceri oyunlarını sevenleri kendisine bağlayan eğlence dozu yüksek bir yapım. Oyunda yuvarlanan topu kontrolünüz altına almaya ve platformdan düşmeye ilerlemeye çalışıyorsunuz. İnternetsiz oynanabilen süper eğlenceli bu top oyununu Android telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz.

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Beceri gerektiren mobil oyunları seviyorsanız, popüler top oyunlarından Going Balls’a bir şans vermelisiniz. Top oyunları ile platform oyunlarını birleştiren bu yapım inanılmaz eğlenceli oynanış sunuyor, kolay kolay bırakamıyorsunuz. Oyunda yuvarlanan topu düşürmeden platform sonuna getirmeniz isteniyor. Bir seviye diğer seviyenin benzeri değil, ilerledikçe daha zorlu engellerle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla topu platformda tutmak gittikçe zorlaşıyor. Yukarıdaki ilerleme çubuğundan platformun sonuna ne kadar yaklaştığınızı takip edebiliyorsunuz.

Bu zorlu top platform oyununda önünüze engellerle dolu bir yol uzanıyor. Eğlenceli bir yolculuğa hazır mısınız?