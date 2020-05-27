Mobil spor oyunu olarak yayınlanan ve ücretsiz olarak oyuncuların yüzünü güldürmeye devam eden Golden Tee Golf mobil platformdaki en gerçekçi golf oyunlarından bir tanesidir.

20 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başaran Golden Tee Golf ile oyuncular gerçekçi bir deneyim yaşayacak, birbirinden farklı turnuvalara katılacak, benzersiz vuruşlar yaparak golf alanında bir kariyer hedefleyeceğiz.

Android ve iOS platformunda oynanmaya devam edilen yapım da turnuvalarda oyunculara büyük ödüller de verilecek. Çeşitli ekipmanları özelleştirme fırsatı da bulacağımız yapım içerisinde çeşitli kıyafet seçenekleri de oyunculara sunuluyor.

Farklı saha tasarımlarının da yer aldığı yapım içerisinde 9 farklı oyun modu yer alıyor. Bu oyun modlarında da oyunculara farklı deneyimler sunuluyor. Bir dizi yeni zorluğu da beraberinde getiren başarılı oyun aldığı yüksek inceleme puanları ile beklentileri verdiğini de gözler önüne seriyor.