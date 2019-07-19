Eğer mobil platformda golf deneyimi yaşamak istiyorsanız Golf Ace’i denemenizi öneririz.

Zentertain imzası ile geliştirilen ve günümüzde hem Android hem de İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yer alan Golf Ace ile birbirinden farklı turnuvalara katılabilecek ve gerçekçi bir golf oyunu oynamaya fırsatı elde edeceğiz.

Rengarenk grafik açıları ve zengin içerikleri ile oyunculara enfes bir golf deneyimi sunacak olan Golf Ace birbirinden farklı modlara da ev sahipliği yapacak. Hem çevrimiçi hem de çevrim dışı olarak oynanabilen yapımda oyuncular dilerlerse gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı da mücadele edebilecekler.

Kendi kariyerimizi oluşturmak için turnuva modunun da yer aldığı oyunda muhteşem grafikler yer alacak. İki farklı mobil platformda yarım milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Golf Ace, Google Play’de 4.3 gibi bir inceleme skor puanına sahip.