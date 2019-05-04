Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara hizmet veren Golf Blitz, ilginç golf sahalarında eğlenceli maçlara çıkabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, golf karakterinizi seçerek zorlu parkurlarda maçlara çıkmak ve topu deliğe geçirerek puan toplamaktır. Oyunda, bilindik golf sahalarının aksine çeşitli engellerden ve çıkıntılardan oluşan ilginç golf sahalarında mücadele edeceksiniz. Topu engellerden kurtararak deliğe ilk sokan siz olmalı ve maçları kazanarak yeni karakterlerin kilidini açmalısınız.

Oyunda 70’den fazla karakter ve farklı renklerde onlarca golf topu yer almaktadır. Dilediğiniz karakteri seçerek maçlara çıkabilir ve puan toplayarak karakterinizi özelleştirebilirsiniz. Oyunu çevrimiçi olarak oynayabilir ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki oyunculara karşı mücadele edebilirisiniz. Ayrıca online modda canlı maçlar izleyebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz.

Mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Golf Blitz, binlerce oyun severin keyifle oynadığı eğlenceli bir oyundur.