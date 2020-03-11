Golf Challenge - World Tour, telefonda spor oyunları oynamayı seviyor ve golfa özel bir ilginiz varsa kesinlikle oynamanızı istediğim bir mobil oyun. Oyunun adından da tahmin edeceğiniz üzere Dünya turuna çıkıyor ve dünyanın dört bir yanından oyuncularla golf oynuyorsunuz. Kolay kontrolleriyle herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir golf oyunu.

Online birebir gol maçları yaptığınız, sosyal özellikleri de olan (mesajlar, emojiler, bahisler) kolay oynanışlı mobil golf oyunu Golf Challenge - Dünya Turu. Golf oyunlarında kontroller zor olur ancak bu oyunda topa vurmak çok basit; yön seçiyor, topu çekip bırakıyorsunuz. Tüm dünyadan oyuncularla birebir dostluk maçları dışında haftalık düzenlenen şampiyonalara katılıyorsunuz. Maç kazandıkça daha iyi atışlar yapmanızı sağlayan farklı golf sopalarının ve topların kilidi açılıyor.

Golf Challenge - World Tour Özellikleri