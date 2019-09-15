Mobil spor oyunları arasında yer alan Golf Inc. Tycoon ile akıllı telefon ve tabletlerimiz de gerçekçi bir golf deneyimi yaşayacağız.

Android ve İOS platformunda oyunculara tamamen ücretsiz olarak sunulan Golf Inc. Tycoon, Green Panda Games imzası ile geliştirildi ve yayınlandı.

Rengarenk içeriklerin ve birbirinden zorlu vuruşların yer aldığı oyunda en iyi golf oyuncusu olabilmek için hem oynayacak hem de golf sporunu yöneteceğiz. Oyuncular golf sahalarını yükseltecek, arabaları ve mevcut sporcuları geliştirerek daha etkili bir hale getirebilecekler. Seviye sisteminin yer aldığı yapımda oyuncular basit bir oynanış ile verilen görevleri başarmaya çalışacaklar.

İki farklı mobil platformda yayınlanması ile 100 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başaran yapım basit oynanış yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor.