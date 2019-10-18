Golf King - World Tour (Android), mobilde en çok indirilip oynanan golf oyunu Mini Golf King’in yapımcılarından. PNIX’in ilk olarak Android platformuna açtığı spor oyununda dünya genelinde golf tutkunlarıyla birebir maçlar yapıyorsunuz. Karakter animasyonlarının dikkat çektiği, yüksek kalitede grafiklere sahip online golf oyunu Golf King - Dünya Turu, kesinlikle türünün en iyisi. Telefonda golf oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçen çok oyunculu golf oyunu Mini Golf King’in geliştiricileri tekrar bir golf oyunu ile karşımıza çıkıyor. Bu sefer golf sahalarını tepe kamera açısından görmüyorsunuz ve hareketleriyle büyüleyen golf oyuncularıyla atışlar yapıyorsunuz. Etkileyici golf sahalarında en iyi atışları yaparak rakiplerinizi yenip kupaları evinize götürüyorsunuz. Günlük ve haftalık liderlik tablolarında yer alarak zafer duygusunu tatmanın yanı sıra harika ödüllerin sahibi oluyorsunuz. İlerledikçe yeni turların, golf sopalarının, karakterinizi özelleştirmek için çeşitli öğelerin (şapka, üst, pantolon, ayakkabı vs.) kilidini açıyorsunuz.

Golf King - World Tour Android Oyunu Oynanış Detayları