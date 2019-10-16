Golf Race, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil golf oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamak için becerilerinizi kullanabileceğiniz bir oyun olan Golf Race, renkli görselleriyle dikkat çekiyor. Yüzlerce bölümü tamamlamak için elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda sezgisel kontroller yer alıyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda zengin oyun içeriği de yer alıyor. Kontrol ettiğiniz karakterinizi de geliştirebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Golf Race oyunu sizleri bekliyor.

Golf Race oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.