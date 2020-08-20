Golfmasters oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Bir golf topu olmaya hazır mısın? Üstelik minik bir penguen olarak oyuna katılacaksın. Seni fırlatan usta golf oyuncusu ayı bu işin en iyisi. Açıyı ve mesafeyi çok iyi ayarlayarak seni tam deliğe gelecek şekilde fırlatıyor.

Bütün iş sende. Bu renkli ve sevimli hayvanlarla dolu oyun alanında küçük maceralardan geçerek bitişe ulaşacaksınız. Tabi yolda karşınıza çıkan altınları toplamayı da unutmayacaksınız. Çılgın kombinasyonlar deneyen usta golfcü sana renkli dakikalar yaşatacak. Bu maceradan keyif alacağına eminim.

Bu golf kulübünün yükselmesi senin ellerinde. İyi işler çıkarırsan kulüp yükselir ve büyür. Sen de işini daha keyifli hale getirebilirsin. Bu küçük fakat eğlenceli hayvanlarla dolu oyun macerasına katılabilirsin. Oynamak için oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.