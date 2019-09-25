Bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak birbirinden güçlü yüzlerce savaşçı karakterin kilidini açabileceğiniz ve aksiyon dolu savaşlara katılabileceğiniz Good Knight Story, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan ücretsiz olarak erişebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve aksiyon içeren müzikleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, eşleştirmelerde başarılı olarak puan toplamak ve savaş kahramanlarının özelliklerini geliştirerek ikili mücadeleleri kazanmaktır. Aynı şekle ve renge sahip eşleştirme bloklarını bir araya getirerek eşleştirmeleri başarıyla tamamlamalı ve ihtiyacınız olan özel güçlere ulaşmalısınız.

Oyunda birbirinden farklı özel güçlere ve yeteneklere sahip onlarca savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca rakibinize karşı kullanabileceğiniz yüzlerce ölümcül savaş aleti ve ekipmanı bulunmaktadır. Dilediğiniz karakteri ve silahı seçerek oyuna başlayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Mobil platformda masa oyunları arasında bulunan ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Good Knight Story, sürükleyici ve macera dolu bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.