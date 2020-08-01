Grand Hotel Mania

Dünyanın her yerinden insanlar uzak bir yerlere gitmek ve eğlenmek istiyorlar. İş veya eğlence için seyahat ediyorlar ve günlük rutinlerine ara vermek veya farklı bir şeyler yapmak istiyorlar. Onlar için en konforlu otelleri inşa etmek ise senin görevin.

Maceranız rahat bir Amerikan otelinde başlayacak, bakalım hikaye sizi nereye götürecek? Hadi bulalım.

Müşterilerinizin isteklerine hızlı bir şekilde yanıt vermeniz, öncelikleri belirlemeniz ve herkese zamanında hizmet sunmanız gerekiyor. Monica ve Ted'e yöneticilik yapın ve misafirleri tam olarak memnun etmelerinde onlara yardımcı olun. Her oteli yükseltin; onları daha rahat, ilginç ve çekici hale getirin.

Dünyanın tüm halklarından sevgi ve takdir toplayacaksınız. Dünyayı dolaşın, yeni yerler keşfedin ve nefes kesen misafirlerle tanışın.