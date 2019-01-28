Mobil cihazımızda bizlere kayak yapma fırsatı veren Grand Mountain Adventure ile eğlenceli anlar yaşayacağız.

Mobil macera oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Grand Mountain Adventure ile mobil cihazımızda kayak yapacağız. 3D grafikler eşliğinde mücadele edeceğimiz oyunda parkuru tamamlayabilmek için elimizden geleni yapacak ve kayak konusundaki yeteneklerimizi sergileme fırsatı elde edeceğiz.

Henüz beta olarak oynanabilen yapım şuan hala geliştirilme aşamasında. Ancak dileyen oyuncular beta sürecine dahil olabilir ve oyunun geliştirilmesine katkı yapabilirler. Görsel açıdan tatmin edici görünen yapım, ücretsiz fiyat etiketi ile de oyuncuların yüzünü güldürecek. Zengin bir haritaya sahip olan yapım şuanda 50 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.