Farklı özel güçlere sahip birçok savaş kahramanını yöneterek aksiyon dolu anlar geçireceğiniz ve online savaşlara katılarak dünyanın her bölgesinden güçlü rakiplerle karşılaşacağınız Grand Summoners, Android ve İOS sürümleri ile iki ayrı platformdan oyunculara sunulan sıra dışı bir oyundur.

Ayrıntılı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sürükleyici savaş senaryoları içerisinde kendi rolünüzü üstlenerek aksiyon dolu savaşlara katılmak ve ganimet toplamaktır. Bu sayede yeni savaş kahramanlarının kilidini açabilir ve rakiplerinizin karşısına çıkarken daha fazla hamle seçeneğine sahip olabilirsiniz. Farklı zaman dilimlerine ait onlarca karakteri çağırarak savaşlarda güç toplayabilir ve düşmanlarınızı yenerek görevleri tamamlayabilirsiniz.

Oyunda kılıç, balta, lazer silahları, balta ve daha onlarca ölümcül savaş aleti yer almaktadır. Ayrıca her karakterin kendine has özellikleri ve sihirli güçleri bulunmaktadır. Dilediğiniz karakteri seçerek oyuna başlayabilir ve aksiyona doyabilirsiniz. Ücretsiz olarak oyunculara sunulan ve rol oyunları arasında yerini alan Grand Summoners ile sizde keyifli anlar geçirebilir ve binlerce oyun sever arasında yerinizi alabilirsiniz.