KOG Co. LTD tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan GrandChase, bir rol oyunudur.

Kaliteli görsellerin ve zengin içeriğin yer aldığı oyunda oldukça sağlam görsel efektler de oyunculara sunuluyor. Rengarenk bir yapının yer aldığı mobil rol oyunundan dünyanın çeşitli yerlerindeki oyuncular ile karşı karşıya gelecek ve aksiyon dolu anlar yaşayacağız. 70’den fazla kahramanın yer aldığı oyunda kendimize hitap eden kahramanı seçecek ve onu geliştirerek savaşlara dahil olacağız.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan yapımda gerçek zamanlı olarak benzersiz savaşlara dahil olacağız. 2 milyondan fazla oyuncunun yer aldığı yapımda gerçekçi bir RPG deneyimi bizleri bekliyor olacak. Oyuncular rüya takımlarını oluşturabilecek ve PvP maçlarında boy gösterebilecekler. Oyuncular loncalara katılabilecek ve arkadaşlar edinebilecekler. 25 farklı ülkede oynanabilen GrandChase iki farklı mobil platformda oynanabiliyor.

Google Play’de 4.7 gibi bir skor puanı alan oyun kitlesini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.