Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyun tutkunlarıyla buluşan Granny Legend, zorlu parkurlarda ilerleyerek düşmanlarınıza karşı aksiyon dolu bir mücadele verebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, onlarca farklı silahtan dilediğinizi seçerek parkurdaki yaratıkları etkisiz hale getirmek ve puan toplayarak seviye atlamaktır. Eşsiz yeteneklere ve özel güçlere sahip savaş kahramanlarından dilediğinizi seçebilir ve yaratıklarla mücadele edebilirsiniz. Silahları döndürerek ateşlemeli ve canavarların kaçmasına engel olmalısınız. Bu sayede parkurdaki tüm yaratıkları etkisiz hale getirebilir ve yeni savaş ekipmanlarının kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, yaratıklara karşı kullanabileceğiniz dönen silahlar, bombalar ve roket atarlar bulunmaktadır. Ayrıca size karşı cephe almış birbirinden ilginç sayısız yaratık ve canavar yer almaktadır. 1 milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen Granny Legend’a sizde ücretsiz olarak erişebilir ve keyifli anlar geçirebilirsiniz.