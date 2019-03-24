Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve yüz binden fazla oyun sever tarafından tercih edilen Graven: The Purple Moon Prophecy, değerli taşları inceleyerek gizemlerini açığa çıkarabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, ürkütücü mağaralarda gezinerek çeşitli taşları ve objeleri inceleyip sırlarını çözmektir. Kötülüğü serbest bırakmak için verilen bir emri durdurmak ve kendinizle birlikte dünyayı da kurtarmak için size verilen görevleri tamamlamalısınız. Macera ve aksiyona doyabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda 50 farklı büyüleyici bölüm ve onlarca zorlu görev yer almaktadır. Toplamda 9 esrarengiz karakter bulunmaktadır. Ayrıca onlarca farklı dil seçeneği mevcuttur. Gizemli bir kasabada sırlarla dolu taşları araştırarak içinizdeki arkeolog’u açığa çıkarabilirsiniz. Taşlardaki gizemi çözerek seviye atlayabilir ve sonraki bölümlere geçebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Graven: The Purple Moon Prophecy, macera tutkunları için tasarlanmış kaliteli bir oyundur.