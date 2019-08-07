Gravity Box, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil oyundur.

Beceilerinizi sınayıp eğlenceli zaman geçirebileceğiniz türden bir oyun olma özelliği taşıyan Gravity Box, birbirinden zorlu bölümleri geçmek için mücadele verdiğiniz bir oyundur. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda küçük bir küpü kontrol ediyor ve bitiş noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Fizik kurallarının tamamen etki ettiği oyunda dokunduğunuz yerlere dikkat etmelisiniz. Küpü en az sayıda hamle ile hareket ettirmeniz gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda sürükleyici bir etki yer alıyor. Oyun tamamı minimalist görsellerle donatılmış ve böylece oyun sırasında gözleriniz de fazla yorulmuyor. Ayrıca oyun açık kaynak olarak geliştirilmiş durumda.

Gravity Box oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.