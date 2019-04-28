Gezegenleri yeşillendirerek yaşanılabilir yeni alanlar keşfedebileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz Green the Planet 2, milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı gezegenler üzerinde çeşitli silah ve füzelerin yer aldığı üsler kurarak zararlı maddeleri yok etmek ve yeşil bir gezegen oluşturmak için mücadele etmektir. Uzay boşluğuna fırlatılan ve doğa için aşırı derecede zararlı olan çeşitli maddeleri vurarak etkisiz hale getirebilir ve görevleri tamamlayarak yeni gezegenler keşfedebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birçok füze ve silah sistemi yer almaktadır. Bu malzemelerden yararlanarak gezegenleri tehdit eden tüm cisimleri etkisiz hale getirebilir ve seviye atlayarak yeşil bir gezegen oluşturabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Green the Planet 2, ücretsiz olarak sunulmaktadır.