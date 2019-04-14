Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan birkaç genç kadının başına gelenleri araştırarak onları bulabileceğiniz ve macera dolu anlar yaşayabileceğiniz Grim Tales: Crimson Hollow Collector's Edition, binlerce oyun sever tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gizli nesneleri bularak ipucu toplamak ve ortadan kaybolan insanların başlarına gelen olayları araştırmaktır. Oyunda, yatılı okulda okuyan birkaç genç kızın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasından bahsedilmiştir. Dedektif rolüne bürünerek gizem dolu olayları araştırmalı ve kaybolan kızları kimin kaçırdığını bulmalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Bölümlerde yer alan bulmaca ve eşleştirme oyunlarını oynayarak ipucu toplayabilir ve gizli nesnelere ulaşabilirsiniz. Bu sayede kayıp kızların izini sürebilir ve görevleri başarıyla yerine getirebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve macera kategorisinde kendisine yer bulan Grim Tales: Crimson Hollow Collector's Edition, kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.