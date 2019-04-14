Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Grim Tales: The Wishes CE, dedektiflik yaparak esrarengiz olayları aydınlatabileceğiniz ve macera dolu serüvenlere atılabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Gerçekçi grafikleri ve etkileyici tasarımı ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, sır dolu olayları araştırarak gizli nesnelere ulaşmak ve ipucu toplayarak görevleri tamamlamaktır. Oyunda yer alan bulmacalar ve eşleştirmeler ile çeşitli ödüller kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Sıkılmadan oynayabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız gizli nesne ve onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Ayrıca bölümlerde birçok bulmaca ve eşleştirme oyunları bulunmaktadır. Bu oyunlarda başarılı olarak ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve gizli nesneleri bularak doğru iz üstünde ilerleyebilirsiniz.

Android işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz Grim Tales: The Wishes CE, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor. Sizde bu oyun ile maceraya doyabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.