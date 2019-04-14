Esrarengiz olayların yaşandığı bir bölgeye giderek sır dolu cinayetleri inceleyebileceğiniz ve katilin izini sürebileceğiniz Grim Tales: Threads of Destiny, mobil platformda macera oyunları arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, uçak kazası sonucunda aniden ortadan kaybolan insanların başlarına gelen olayları incelemektir. Çeşitli bulmaca ve strateji oyunları oynayarak ipucu toplayabilir ve gizli nesneleri bularak doğru iz üstünde ilerleyebilirisiniz. Esrarengiz bir şekilde kaybolan ve cesetlerine ulaşılan insanları kimin öldürdüğünü bulmalı ve görevleri tamamlamalısınız. Sürükleyici ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde sayısız gizli nesne ve bu nesneleri bulmanızda size yardımcı olacak yüzlerce ipucu yer almaktadır. Bulmacaları çözerek ipucu kazanabilir ve kayıp objelere ulaşabilirsiniz. Bu sayede katilin izini sürebilir ve kim olduğunu bulabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile oyunculara farklı platformlarda hizmet veren Grim Tales: Threads of Destiny, kaliteli bir macera oyunu olarak biliniyor.