GRIT, siyah beyaz görselli iki boyutlu platform - koşu oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. İlk olarak Android telefon kullanıcılarının beğenisine sunulan oyun, benzerlerinden farklı olarak tek bölüm sunuyor ancak türünün en zoru diyebilirim. Yüksek tempolu retro oyun, reflekslerine güvenen herkese açık!

Android platformunda birçok platform oyunu, koşu oyunu bulunuyor ancak GRIT tümünden farklı. Durmadan koşturan bir karakteri hoplatıp zıplatarak engelleri aşmasına yardımcı oluyorsunuz ancak oyunda tek bir bölüm bulunuyor. Tahmin edeceğiniz üzere tek bölümlü bitirmek herkesin harcı değil. Oyun, o kadar hızlı ki engelleri saymanız mümkün olmuyor. Neyse ki; durak noktaları var. Bu sayede öldüğünüzde en baştan başlamak yerine son kaldığınız noktadan devam ediyorsunuz.

GRIT Özellikleri