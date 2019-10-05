Guardian Knights

Savaş alanına sadece en güçlü gardiyanlar hakim olacak. Çizgi taktik sisteminin klasik RPG'sini yaşayın ve karakterlerinizi evrimle yükseltin, birleştirin, yeni beceriler öğrenin, geliştirin ve karakter sinerjik efektleri kullanın.

Fantezi dünyasının devasa ölçeklerini sinematik senaryo ile deneyimleyin. Koruyucularınızın Savaş Arenası'ndaki gücünü kanıtlayın. Seçkin şampiyonlarınızın bilge emrinize ihtiyacı var. Arena savaşlarını kazanmak için stratejik kontrollerin çok gerekli. Loncaya katıldığında, oyunun yeni bir aşaması başlar. Lonca savaşları, lonca unvanı, lonca araştırması sayısız ödül ve sanata yeni eğlence sağlayacak.

Değişim anında gölgelerin dünyasına adım atın. Tüm karanlık sırlarını ortaya çıkarın ve bu toprakların gördüğü en büyük savaşçı olun. Donanımını güçlendir, yeni hareketler öğren ve macera dolu devasa bir dünyayı keşfet!