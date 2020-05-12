Gumslinger'da revolver elinizde, herhangi bir kişinin hayatını ve ölümünü kararlaştırabildiğinizde, kötü silahşör mü yoksa halkı kurtaran korucu mu kararı sadece bir mermi mesafesindedir, doğru seçimi yapın!

Gizemli batı dünyasını keşfedin, çeşitli insanı görüp görevi kabul edin, kötü adamlarını yok edin ve ödülleri alın. Çöl, kasaba, kanyon, orman, mezarlık gibi farklı sahnelerde çeşitli düşmanlar bulunmakta. İddiaya göre dünyanın kenarındaki mağaralarda korkunç yaratıkları gizlenmektedir, hazırlık olmadan onlara meydan okumaya çalışmayın.

Gumslinger dünyasını keşfetmek için vahşi at üzerinde kovboy macerasına başlayın. Ana hikaye vazifeleri için istihbarat toplamak amacıyla şehirde etrafta dolaşın. İster hikayeyi takip edin, ister şehrin semtlerinin her mahallesini çetelerden arındırın. Başı dertte olan sivil vatandaşlara yardım edin, rehineleri kurtarın.