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Gun&Girls.io 1.0 (Android)
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  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Gun&Girls.io - Android İçin Battle Royale Oyunu

Gun&Girls.io

1.0
Android
Gun&Girls.io
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Kızlar da çok iyi savaşır!

Gun&Girls.io, anime karakterlerle oynadığınız battle royale oyunu. Geliştiricisinin gerçek zamanlı çevrimiçi ateş etme ve strateji oyunu olarak tanımladığı Gun&Girls.io, io uzantılı mobil oyunlardan çok çok farklı. Savaşçı olarak doğmuş kızların şehir arenasında bir araya gelip mücadele ettiği aksiyon yüklü bir mobil oyun. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Anime karakterlerin yer aldığı mücadeleye dayalı arcade oyunu Gun&Girls.io'da 7 dakika süre içerisinde öldürebildiğiniz kadar oyuncu öldürmeye çalışıyorsunuz. En fazla ölüm gerçekleştiren oyuncu, maçın kazananı oluyor. Açık savaşmak zorunda değilsiniz. Saklanabileceğiniz noktalar var. Arenada gelişigüzel yerleştirilmiş yıldızlar hayati önem taşıyor. Özel yetenekler kazandıran yıldızları toplarken son derece dikkatli olmalısınız. Yıldızlar dışında sağlık paketlerini de toplamanızı öneririm.

 

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