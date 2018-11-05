Google Play’de arcade oyunları arasında yer alan Gun Hero ile ücretsiz bir dünyaya giriş yapacağız.

Gaming Hippo imzası ile geliştirilen ve mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Gun Hero ile birbirinden farklı bölümleri geçmeye çalışacağız. Oyun içerisinde yer alan bölümlerde farklı görevler ile karşılaşacak ve bizden istenilenleri yapmaya çalışacağız.

Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan mobil arcade oyununda gerçekçi çekim dövüşleri yer alacak. 42 farklı kahramanın yer aldığı oyunda seviye atladıkça bu kahramanların kilidini açabileceğiz. 42 farklı silah modeli ile kontrol edeceğimiz kahraman ile düşmanlara karşı mücadele edecek ve ilerlemeye çalışacağız. Ayrıca oyuncular karakterlerine kendi isimlerini de verebilecekler.

Çeşitli oyun modları ile desteklenen oyunda 6 farklı sahne yer alıyor. Şiddetten ve aksiyondan uzak olan oyunda keyifli bir mücadele dünyasına adım atacak ve benzersiz seviyeleri geçmeye çalışacağız. 31 Ekim 2018’de yayınlanan yapım şuanda 100 binden fazla oyuncu tarafından aktif olarak oynanıyor. 4.7 gibi bir skor puanını da elinde bulunduran başarılı yapım ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

İyi eğlenceler dileriz.