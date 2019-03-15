Mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Gun Idle, onlarca farklı silahı kullanma fırsatı bulacağınız eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Kaliteli grafikleri ve gerçekçi silah sesleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı silahlar ile atışlar yaparak hedefi vurmak ve seviye atlayarak yeni silahların kilidini açmaktır. Silah koleksiyonu yapabileceğiniz ve milyonlarca lira kazanabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde beratta, kalaşnikof, uzi, bazuka, pompalı, taramalı ve daha onlarca farklı silah yer almaktadır. Tüm bu silahları kullanarak hedefi vurabilir ve görevleri tamamlayarak para kazanabilirsiniz. Hedeflerden yeterli miktarda puan toplayarak yeni silahlar satın alabilirsiniz. Kolay kontrolü sayesinde sıkılmadan oynayabilir ve yeni bir deneyim kazanabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve bir milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen Gun Idle, her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran kaliteli bir silah koleksiyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.