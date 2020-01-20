Gym Flip oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir spor oyunudur.

Spor salonunu mu seviyorsun yoksa parkuru mu? Spor oyunlarını seviyorsanız bu oyun tam size göre. Kendinizi gerçek bir parkurdaymış gibi hissedeceğiniz oyunda çok farklı engellerle karşılaşabilirsiniz.

Renkli grafikleri ve büyüleyici atmosferi ile oyunseverleri ekranlara kilitleyecek. Gerçek bir parkur heyecanı yaşayacağınız oyun kolay gibi görünse de ilerleyen bölümlerde zorlanabilirsiniz. Özellikle havada sıçrayarak atlayış yaparken çok dikkatli olmalısınız.

Parkurun bazı oyunlarında size elmas kazandıran yerler olacaktır. Bu elmaslar bölüm geçmeniz için çok önemlidir. Kendinize yeni bir karakter oluşturarak çok eğlenebilirsiniz.

Gerçekçi fizik hareketleri ve kolay mekaniği ile oynanışını kolaylaştırıp sanki parkurdaki sizmişsiniz hissi yaratacaktır. Diğer parkur oyunlarından çok daha güzel ve macera dolu. Bu nedenle sizlere unutulmaz anlar yaşatacağına eminim.

Birbirinden farklı ve bir o kadar da zor olan parkurlar seni bekliyor. Sen de bu oyunun bir parçası olmak istiyorsan hemen indir ve oynamaya başla. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.