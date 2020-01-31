GZT uygulaması ile ülke ve dünya gündemini Android cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.

Yeni nesil habercilik anlayışıyla yayın hayatına devam eden GZT; güncel haberler, spor, röportaj, gazete manşetleri ve video-podcast içeriklerini sizlere sunuyor. Haber ve diğer içerikleri sade bir tasarım ile sizlere sunan GZT uygulamasında, ilgilendiğiniz içeriği direkt olarak okuyabiliyor, dikkat dağıtan içeriklerle hiç karşılaşmıyorsunuz.

Aradığınız içeriklere de kolayca ulaşabileceğiniz bir arama sayfası özelliği sunan GZT uygulamasında, içerikleri kaydedebileceğiniz gibi paylaşabiliyor ve yorum da yapabiliyorsunuz. Teknoloji, ekonomi, siyaset, sosyal medya, televizyon ve daha birçok kategoride keyifle inceleyeceğiniz içerikler sunan GZT uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri