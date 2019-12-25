Haber Global uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden son dakika haberlerinden anında haberdar olabilirsiniz.

Siyaset, gündem, ekonomi, spor, magazin ve daha birçok kategorideki son dakika gelişmelerini sizlere sunan Haber Global uygulamasında, ülke ve dünya gündemini yakından takip edebilirsiniz. Anlık bildirim özelliği ile uygulama açık olmasa bile son dakika haberlerini okuyabileceğiniz Haber Global uygulamasında, canlı olarak Haber Global televizyonunu seyredebilirsiniz.

Döviz ve borsa fiyatlarını takip edebileceğiniz uygulamada, bulunduğunuz şehrin anlık hava durumu bilgilerine ulaşabilirsiniz. Süper lig puan durumu, maç fikstürü, transfer haberleri ve son dakika gelişmelerini de sizlere sunan Haber Global uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri