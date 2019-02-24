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Hamilelik Takibi 0.13 (Android)
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  4. Hamilelik Takibi - Android için Sağlık Uygulaması

Hamilelik Takibi

0.13
Android
Hamilelik Takibi
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Bebek sahibi olmak için gün sayan ebeveynler, Hamilelik Takibi uygulaması ile merak ettiklerini anında öğrenebiliyorlar.

Hamilelik Takibi uygulaması, bebek bekleyen bireylerin 9 aylık süreçte yanlarından ayırmayacağını düşündüğüm bir uygulama.

Android cihazlarınıza indirebileceğiniz Hamilelik Takibi uygulaması, hamilelik döneminiz boyunca rehber niteliğinde içerikler sunuyor. Haftalara göre bebeğinizin gelişimini ve neler yapmanız gerektiğine dair ipuçlarını öğrenebileceğiniz Hamilelik Takibi uygulamasında, bebek gelişim cetveli aracını da inceleyebilirsiniz.

Bebeğinizin aşılarını takip edebileceğiniz Aşı Takvimi özelliği sunan Hamilelik Takibi uygulaması, bebeğiniz doğduktan sonraki 6-12 aylık dönemlerde tüketebileceği faydalı yemek tarifleri de yer alıyor. Bebeğinizin sağlıklı gelişmesi için yapmanız gerekenler hakkında oldukça detaylı bilgilere yer veren Hamilelik Takibi uygulaması, uzmanlar tarafından desteklenerek hazırlanmış. Eğer siz de hamilelik ve doğum sonrasında yapmanız gerekenlere hakim olmak istiyorsanız, Hamilelik Takibi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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