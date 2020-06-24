Ciagram Co tarafından geliştirilen Hamster Collection oyunculara yepyeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Sayısız oyuna imza atan geliştirici ekip son olarak Hamster Collection gibi oyunlar ile oyun piyasasındaki varlığını ortaya koymaya çalışıyor.

Oyunculara renkli bir dünya sunulan yapım da yine bir hayvan besleyecek ve onun bakımını üstleneceğiz. Günümüze kadar kedi ve köpek besleme gibi oyunların varlığından bahsetmiştik. Ancak Hamster Collection’da durum bambaşka bir boyutta karşımıza çıkıyor.

Oyuncular yapım içerisinde sevimli hamsterları besliyor ve onlarla eğlenceli vakit geçirmeye çalışıyorlar.

Yapım içerisinde oyuncular birbirinden farklı türdeki hamsterları toplayarak adeta bir koleksiyon yapmaya çalışacaklar. Ses ve görsel efektler ile desteklenen mobil yapım günümüzde iki farklı mobil platformda oyuncular tarafından oynanıyor.