Mobil platformda birbirinden farklı oyunlara ev sahipliği yapan Evolution Games GmbH oyunculara eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. Hamster Evolution Clicker ile oyuncuların yüzünü güldüren geliştirici ekip oyunu ücretsiz olarak sundu.

Hem Android hem de İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ve 10 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Hamster Evolution Clicker ile eğlenceli anlar yaşayacak ve zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağız.

Gerçek bir dünyayı keşfedeceğimiz yapımda eşleştirme oyunlarından daha basit bir yapı bizleri bekliyor olacak. 30 farklı hamster’ın yer aldığı oyunda 5 farklı aşamada hamsterları evrimleştirecek ve geliştirerek para kazanmaya çalışacağız. Oyun içerisinde 3 olası son yer alacak.

Yapım Google Play üzerinde oyuncular tarafından 4.7 puan ile değerlendirildi.