Onlarca sevimli hamster arasından istediğinizi seçerek besleyebileceğiniz Hamster Life, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, bir hamster alarak ona bakmaktır. Birbirinden sevimli bu hayvancıklara sahip olabilir ve onları besleyerek kafeslerini düzenleyebilirsiniz. Yaşadıkları alanı dilediğiniz gibi dekore edebilir ve oynamaları için farklı oyuncaklar alabilirsiniz. Ayrıca hamster’ınızı gezdirebilir ve ona çekirdek yedirebilirsiniz.

Oyun içerisinde birbirinden sevimli birçok hamster karakteri yer almaktadır. Hamsterlar için koşu çarkı, kaydırak, tünel ve daha birçok egzersiz aleti bulunmaktadır. Çeşitli yiyeceklerle onları besleyebilir ve seviye atlayarak yeni bir hamster alma hakkı kazanabilirsiniz. Eğlenceye doyabileceğiniz bu oyun ile sizde keyifli dakikalar geçirebilir ve stresten uzaklaşabilirsiniz.

10 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla kişinin ilgisini çeken Hamster Life, klasik oyunlar arasında yer alan ve onlarca farklı hamster ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.