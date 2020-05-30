Futbol maçlarından sonra şimdi de hentbol maçlarında koçluk yapacağız.

Spor oyunları arasında yer alan ve oyunculara mobil cihazlarında kendi hentbol takımlarını kurarak yönetme fırsatı veren Handball Manager oynaması ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

İki farklı platformda oyuncuların beğenisine sunulan başarılı yapım da oyuncular takımlarını seçecek, oyuncularını belirleyecek, onları eğiterek daha iyi hale getirecek ve birbirinden farklı maçlarda yeteneklerini gösterecekler.

Yönetim becerilerini de geliştirme fırsatı bulacak olan oyuncular, kendi taktikleri ile takımlarını en üst sıralara taşımaya çalışacaklar. Heyecan verici maçların yer alacağı oyun içerisinde kupa ve şampiyona maçlarında birçok ödülde oyunculara sunulacak.

Oyunculara özel kişiselleştirilmiş antrenman programları da uygulanabilecek olan yapım da inanılmaz derecede gerçekçi maçlar yer alacak.

100 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapan Handball Manager başarılı grafik çizmeye çalışıyor.