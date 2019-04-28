Yıllardır oyuncuların hafızasına kazınan adam asma oyunu artık mobil platformda karşımıza çıkıyor. Senior Games imzası ile geliştirilen ve iki farklı platformda oyuncuların beğenisine sunulan Hangman eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Bulmaca ve zeka oyunları arasında yer alan Hangman ile oyuncular karşılarına çıkan bulmacaları çözmeye çalışacak ve asılmadan bölümü geçmeye çalışacaklar. Her yanlış yanıtta oyuncular adam asma efektleri ile karşılaşacaklar.

Ücretsiz olarak iki farklı mobil paltformda oynanan yapım her yaştan oyuncu tarafından oynanıyor. Yüzlerve farklı kelimenin ve seviyenin yer aldığı oyunda ilerledikçe daha zorlu seviyeler ile karşılaşacak ve sürükleyici bir oynanışa sahip olacağız. Çekici ve renkli tasarımlar ile oyuncular farklı dillerde kelimeler ile karşılaşacaklar. İyi oyunlar dileriz.

İyi oyunlar dileriz.