Buzda keyifli bir maça var mısın? Happy Hockey'e hoş geldin! Bu radikal ve oynaması tamamen ücretsiz buz hokeyi oyunu aksiyon dolu ve merak uyandırıcı. Sopayı al, buz üstüne çık ve nişan al. Uzun zamandır beklediğin spor oyunu şimdi karşında!

Happy Hockey oynamak tek kelimeyi eğlenceli, tek yapman gereken nişan alıp diski gözünü kestirdiğin yere yollama. Disk filelerle buluştuğunda gol sevincini yaşamak sana kalmış. Elbette karşında rakip oyuncu aşılması zor engeller ve elbette bir kaleci olacak. Patenlerinin tozunu al, buzun üstüne çık ve antrenmana başla. Unutma ki Happy Hockey bir beceri oyunu, yani disk ve sopayla yapabildiklerin dışında aklını da çalıştırman gerekecek.

Neyse ki Happy Hockey işi ciddiye alıyor, hassas kesinlikte fiziksel şartları ve benzersiz kontrolleri sayesinde yolladığın disk kolayca fileleri havalandıracak. Tabi bunu sağlayacak bir yeteneğin var mı?

