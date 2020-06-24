Oynaması çok kolay bir ilerleme oyunu olan Happy Hop: Kawaii Jump oyunculara eğlenceli anlar sunuyor.

Platonic Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil platformda lansmana çıkan Happy Hop: Kawaii Jump piksel grafiklere sahip bir arcade oyunudur.

Farklı avatarların yer aldığı oyunda oyuncular avatarları ile zıplayarak tırmanmaya çalışacak ve tırmanırken de belirtilen nesneleri toplayacaklar. Oyun içerisindeki amaç tamamen bu olacak.

Yapım içerisinde avatar ile yukarı doğru tırmandıkça oyuncular bazı engeller ile de karşılaşacaklar. Ayrıca zik zak bir şekilde tırmanan oyuncular bazı noktalarda tıkanacak ve zorlukları aşabilmek için fikir yürütecekler.

100 farklı ve bir o kadar da sevimli avatarın yer aldığı oyun da 20’den fazla da farklı manzara ve tema olacak.

Yapım Play Store üzerinde 4.7 olarak değerlendiriliyor.