Harbingers: Last Survival

Harbingerlar'la beraber zombilere karşı savaş ve Dünya'yı koru. Oyun zevkinizi tatmin edebilecek görüntü kalitesinde çeşitli harbingerlar burada yer alıyor!

Birliklerinizi düzenleyin ve en güçlü stratejiyi siz kurun. Dört sınıftan oluşan ''Harbingerlar'', saldırı savunma ve birçok özellik bonusu, Sokak kavgası Modu, dünya çapında oyuncuları karşı savaşma (PVP) modu ve dahası bu oyunda. Zombilere karşı koyabilmek için takım kur, Karanlık av modunda birleşmiş olan zombilere karşı başka bir takımla birleş ve hem bir arkadaş hem de muhteşem ekipmanlar kazan.

Savaş gemisi ile sefer düzenleyip daha fazla kaynak elde et. Savaş gemileri Harbingerlar'ın özellik bonuslarını arttırarak seferlerinize yardım eder. Her gün yeni giriş ödülünü kapın. Çevrimdışıyken bile keşif kaynaklarınız biriksin. Çevrimdışı sandığı olarak istediğiniz zaman alabilirsiniz.