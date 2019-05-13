Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Harbor World, yük ve kargo gemilerini kullanarak farklı bölgelere sevkiyatta bulunabileceğiniz ve kendi deniz limanınızı kurarak taşımacılık alanında gelişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici animasyonları ve 3D grafikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, kendi limanınızı kurarak farklı bölgelere ürün sevkiyatında bulunmak ve onlarca kargo gemisini yönetmektir. Belirtilen bölgelere gemilerle istenilen ürünleri taşımalı ve nakliyeyi sorunsuz bir şekilde hallederek para kazanmalısınız. Görevleri tamamladıkça seviye atlayabilir ve yeni kargo gemilerinin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca kazandığınız paralarla kendinize ait bir liman inşa edebilir ve taşımacılık işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilirsiniz.

Oyunda birbirinde farklı özelliklere ve yük kapasitesine sahip onlarca kargo gemisi bulunmaktadır. Ayrıca sevkiyatını yapabileceğiniz mücevher, petrol, odun ve kömür gibi birçok farklı ürün yer almaktadır. Mobil platformda simülasyon oyunları arasında bulunan Harbor World, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eşsiz bir oyundur.