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Harita Dergisi (HGM) 1.1 (Android)
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  4. Harita Dergisi (HGM) - Android için Dergi Uygulaması

Harita Dergisi (HGM)

1.1
Android
Harita Dergisi (HGM)
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Harita Dergisi (HGM) uygulamasıyla e-dergi formatında Harita Dergisi'ni okuyabilirsiniz.

Harita Dergisi (HGM) uygulaması ile Android cihazlarınızdan Harita Dergisi’ni dijital olarak okuyabilirsiniz.

Harita Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Harita Dergisi’ne mobil cihazlardan da ulaşma imkanı sunan Harita Dergisi (HGM), e-dergi formatında tüm sayılarını okuma fırsatı sunuyor. Onlarca farklı araştırma üzerine hazırlanmış olan makaleleri okuyabileceğiniz uygulamada, özel sayılara da erişebiliyorsunuz.

Harita Dergisi (HGM) uygulamasından makale sorgulaması da yapabileceğiniz gibi, dergi yönetim kurulu ve bilim kurulu gibi bilgilere de erişebiliyorsunuz. Sosyal medya ve e-posta hesaplarına kolayca ulaşabileceğiniz ve ayrıca makale yazım esaslarını inceleyebileceğiniz Harita Dergisi (HGM) uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, haritacılık bilim dallarında yapılan araştırmaları ve makaleleri takip edebilirsiniz.

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