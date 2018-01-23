Harry Potter: Hogwarts Mystery, sihir ve büyücülük okulu Hogwarts’a katılmak üzere seçilmiş bir öğrencinin yerine geçtiğimiz, film tadında hazırlanmış bir rpg oyunu. İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan oyunu tüm Harry Potter hayranları oynamalı. Kitabı ve filmi kadar etkileyici bir mobil oyun ortaya çıkarılmış.

Kitabı milyonlar satan, sinemada her filmi gişe rekorları kıran ve televizyonda da üst üste oynatılan popüler yapım Harry Potter, şimdi de mobil oyun formunda karşımızda. Animasyon filminden farksız görseller sunan oyunda Hogwarts adında bir büyücülük ve sihirbazlık okuluna katılan bir çocuğun yerini alıyoruz. Harry Potter’ın Hogwarts mektubunu almasından yıllar öncesinde geçiyor. Hogwarts kalesinin daha önce görülmemi odalarını keşfediyor ve eski sırları araştırıyoruz. Profesörler Dumbledore, Snape ve diğer güçlü büyücülerden bilgi edinip sihir yapmayı öğreniyoruz. Ne tür bir büyücü veya sihirbaz olacağımıza kendimiz karar veriyoruz.

Bizi sihirbazlık/büyücülük dünyasının içerisine alan oyunda ilk olarak karakterimizi oluşturuyoruz. Dış görünümünü belirledikten sonra oyuna geçtiğimizde görevler başlıyor. Başlangıçta dünyanın en etkili sihirlerinin bulunduğu kitabı, ardından sihir çubuğumuzu alarak devam ediyoruz. Okulda hayatımızda olacak değişiklikleri öğrendikten sonra maceramız başlıyor. Tamamlamamız gereken onlarca zorlu görev, uzun diyaloglar bizi bekliyor.

Harry Potter: Hogwarts Mystery Özellikleri: