Harry Potter: Wizards Unite, Niantic’in WB Games ile birlikte geliştirdiği artırılmış gerçeklik (AR) gerçek dünya oyunu. Sihri oyuncuların ellerine veren Büyücülük Dünyası’ndan esinlenilmiş. J.K. Rowling’in orijinal serilerinden ilham alınarak hazırlandığı söylenen macera oyunu, ilk olarak Android telefon kullanıcılarıyla buluşuyor. Harry Potter hayranları için özel geliştirilen mobil oyun, tamamıyla ücretsiz!

Dünyanın dört bir yanından büyüye meraklı insanları bir araya getiren Harry Potter: Wizards Unite’de şehir ya da mahalleninizi gezerek esrarengiz eserler keşfediyor, büyüler yapıyor, fantastik canavarlar ve ikonik karakterlerle karşılaşıyorsunuz. Paylaşılan arenalar, mücadele karşılaşmaları, grup çapında arena efektlerini içeren eksiksiz bir RPG deneyimi sunan çok oyunculu challenge’lar sunan herkesin uzman olduğu bir alan var. Seherbaz, Magizolog, Profesör, farklı unvanlara sahip oyuncular güçlerini birleştirip sihirbazlık mücadelelerine katılabiliyor, nadir bulunan içeriklerin kilidini açabiliyor. Haritadaki seralar önemli. Buralarda belirli biyomlar içinde ve çeşitli hava koşullarında oyununuzu geliştirecek farklı iksirleri hazırlamak için malzemeler bulunuyor.