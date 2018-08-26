Hastalık ve İlaç Rehberi uygulaması ile Android cihazlarınızdan hastalıklar ve ilaçlar hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tıp öğrencilerinin, doktorların ve sağlık personellerinin kullanabileceği Hastalık ve İlaç Rehberi uygulaması, çeşitli hastalıklar ve ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. 10 bini aşkın ilaç bilgisi sunan uygulamada, tıp terimlerini içeren sözlüğe de göz atabiliyorsunuz. Herkesin kullanabileceği hesaplamalar bölümü de sunan Hastalık ve İlaç Rehberi uygulaması, merak ettiğiniz konularda bilgilenmenizi sağlıyor.

Hastalık ve İlaç Rehberi uygulaması sadece bilgi amaçlı kullanım için geliştirildiğinden, herhangi bir rahatsızlığınızda ilaç tavsiyesi vb. durumlar için kullanmamalısınız. Sağlığınız için uzman bir hekime giderek onun tavsiye edeceği ilaçları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Hekimin önerdiği ilacın detaylarını öğrenmek için ise yine Hastalık ve İlaç Rehberi uygulamasından yardım alabilirsiniz.

Uygulama özellikleri