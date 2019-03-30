Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla oynayabileceğiniz Haunted Hotel: The Axiom Butcher, otellerde işlenen korkunç cinayetleri araştırabileceğiniz ve ipucu toplayarak katillerin izini sürebileceğiniz sıra dışı bir macera oyunudur.

Gerçekçi grafikleri ve ürkütücü müzikleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, ürpertici mekanlarda dolaşarak cesetleri incelemek ve cinayetlerin sebeplerini incelemektir. Oyunda, otel kasabı olarak adlandırılan bir seri katilin işlediği cinayetleri gün yüzüne çıkartacak ve katilin izini süreceksiniz. Topladığınız ipuçlarından yola çıkarak katilin kim olduğunu bulabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Otel, işlenen cinayetler sebebiyle kapanmıştı ve yıllar sonra tekrar açıldı. Fakat açılmasıyla beraber korkunç cinayetler olmaya başladı. Bu cinayetlerin sır perdesini aralamalı ve katilleri bularak otel sakinlerine derin bir nefes aldırmalısınız.

Mobil platformda macera oyunları arasında bulunan ve geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Haunted Hotel: The Axiom Butcher, yüzlerce farklı gizli nesneyi bularak esrarengiz olayları çözebileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.