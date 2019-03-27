Oğlunu ölümden kurtarmak için kasabadaki çocukların kalbini alan büyücü bir doktorun izini sürerek kayıp çocukları bulabileceğiniz Haunted Legends: The Stone Guest, mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynana sıra dışı bir oyundur.

Esrarengiz olaylar ve ürkütücü mekanlar ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kayıp çocukların izini sürerek ipuçları toplamak ve olayları çözerek görevleri tamamlamaktır. Oyunda, hasta oğlu için çare arayan ve çözümü diğer çocukların kalbini almakta bulan bir doktorun yaptığı büyülerden bahsedilmektedir. Büyüleri engellemek ve kasabadaki çocukları kurtarmak için olayları aydınlatmalı ve doktorun yerini bulmalısınız. Maceraya doyabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca esrarengiz mekan ve birçok şüpheli karakter yer almaktadır. Ayrıca gizli nesnelerde gizli çeşitli ipuçları bulunmaktadır. İpuçları toplayarak doktorun izini sürebilir ve büyüleri etkisiz hale getirebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyunculara hizmet veren Haunted Legends: The Stone Guest, eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz kaliteli bir oyundur.