Hayat Kurtar, acil kan ihtiyacı olan kişilerin kan aramak için kullanabileceği, kan vermek isteyen kişilere de açık bir sağlık uygulaması. Kan arama uygulamaları arasında en hızlısı diyebilirim. Konum tabanlı çalışıyor. Üyelikle, kayıt olmakla uğraşmadan direkt aradığınız kan grubunu ve yerinizi seçip kişilere iletiyorsunuz.

Yakınınız için acil kan ihtiyacınız olduğunda uygulama üzerinden aradığınız kan grubunu seçmeniz yeterli oluyor. Yakınınızda kan bulabileceğiniz sağlık merkezleri harita üzerinde işaretleniyor. Sonrasında iletişim bilgilerinizi (ad soyad ve telefon numarası) giriyorsunuz. Bulunduğunuz yere yakın kişiler kan ihtiyacınız olduğunu Acil bölümünden görebiliyor. Ayrıca mesaj olarak ve sosyal medya ortamlarından bildirim gönderiliyor. Kan arayan değil, kan veren taraftaysanız yine Acil bölümünden kana ihtiyaç duyan kişileri bulabiliyorsunuz. Burada aranan kan grubu, kişinin adı, sağlık merkezi bilgileri ve hızlı arama butonu çıkıyor.

Sosyal ağlarda zaman zaman karşılaştığımız acil kan ilanları etkili olsa da yeterli sayıda kullanıcıya ulaşamama, onlarca mesaj arasında görülmeme durumu olabiliyor. Hayat Kurtar uygulaması, konumunuza en yakın kişilere bildirim göndererek aradığınız kanı daha hızlı bulmanızı sağlıyor.