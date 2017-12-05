Hayvan Sesleri uygulaması Android cihazlarınızda birçok evcil ve vahşi hayvanın seslerini sizlere sunuyor.

İster kendiniz için isterseniz de çocuğunuzun eğitimi için kullanabileceğiniz Hayvan Sesleri uygulaması, evcil ve vahşi hayvanların seslerini barındırıyor. Çocukların hayvanları ve çıkardığı sesleri öğrenebilmesi için oldukça faydalı olabileceğini düşündüğüm uygulamada, hayvanların resimlerine tıklayarak seslerini dinleyebiliyorsunuz.

Uygulamada bulunan sesleri zil sesi, bildirim sesi veya alarm sesi olarak da ayarlamanıza izin veren Hayvan Sesleri uygulamasında, ses düzeyini ayarlama ve yineleme gibi butonlar da mevcut durumda. Türkçe de dahil olmak üzere 6 dil destekleyen Hayvan Sesleri uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.