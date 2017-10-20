Head Ball 2 (Kafa Topu 2), Android telefonunuza ücretsiz indirip keyifle oynayacağınız online futbol oyunu. Süper güçleriyle sahada fırtına estiren hepsi birbirinden etkili onlarca futbolcuyu bünyesinde barındıran oyunda teke tek nefes kesen maçlar yapılıyor. Siz de Kafa Topu 2 oyununu hemen indirin; milyonlarca oyuncu arasına katılın!

Mobil platformda en çok oynanan online futbol oyunu Kafa Topu’nun devam oyunu Kafa Topu 2, hem grafiksel hem de oynanış açısından oldukça geliştirilmiş. Stadyum ışıklandırması, oyuncu modellemeleri, animasyonlar, menüler, içerik… Her şey elden geçirilmiş. Oynaması son derece keyif veren futbol oyununda ilk oyundaki gibi sadece kafalardan oluşan efsane futbolcularla sahaya iniyor, teke tek kapışıyorsunuz. Maç esnasında yine süper güçlerinizi açığa çıkararak rakibinizin “döndüremezsin artık!” dediği maçı lehinize çevirebiliyorsunuz. Defans yaparken veya atak esnasında kullanabildiğiniz 18 süper güç var.

Facebook arkadaşlarınızı da davet edebileceğiniz online futbol oyununda kart sistemi de mevcut. Kartları açarak yeni karakter ve aksesuarları topluyorsunuz. Yalnız kartlar tam bir sürpriz; bir sonraki karttan ne çıkacağını asla tahmin edemiyorsunuz. Oyuncunun gücünü artırdığından aksesuarları içeren kartları toplamanızı tavsiye ederim.

Head Ball 2 Özellikleri:

Dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı canlı futbol maçları

Karakterinizi güçlendiren çok sayıda karakter ve aksesuar kombinasyonu

Sahada stratejinizi oluşturmanıza yardımcı 18 yükseltilebilir süper güç

Öğe ve karakterleri toplamak için kart paketleri

Arkadaşlarınızla oynamanız için Facebook bağlantısı

Etkileyici grafikler eşliğinde dinamik online oynanış

NOT: Oyun, henüz Türkiye'de indirmeye açılmamıştır. VPN aracılığıyla oyunu indirip şimdiden oynamaya başlayabilirsiniz. Android İçin En İyi VPN Uygulamaları listemize göz atabilirsiniz.